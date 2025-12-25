به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاپور رجائی اظهار داشت: توسعه پایدار بر سه رکن اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی استوار است و تعهد واقعی به این رویکرد زمانی معنا پیدا می‌کند که در قالب مسئولیت‌های اجتماعی هدفمند، شفاف و قابل سنجش اجرایی شود. همچنین منابع اعتباری حاصل از مسئولیت اجتماعی باید به جبران عقب‌ماندگی‌های منطقه اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه اثربخشی مسئولیت‌های اجتماعی در شاخص‌های توسعه‌یافتگی قابل ارزیابی است، افزود: بخش درمان استان در انتهای جدول کشوری قرار دارد و این وضعیت حتی در شهرستان‌های میزبان صنعت محسوس‌تر است. تکمیل و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی نیمه‌تمام باید به‌عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار گیرد و در همین راستا، راه‌اندازی نهضت تکمیل خانه‌های بهداشت از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی دنبال می‌شود.

رجایی به وضعیت راه‌های استان اشاره کرد و گفت: گرچه وضعیت راه‌های استان نسبت به میانگین کشوری از شرایط بهتری برخوردار است، با این وجود بیش از ۷۰۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی بزرگراهی و اصلی استان همچنان جزو محور‌های حادثه‌خیز محسوب می‌شوند و این موضوع ضرورت ورود مؤثر صنعت به حوزه ایمنی راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل را دوچندان می‌کند.

وی مشارکت صنعت در حوزه آموزش را ضروری دانست و گفت: ساخت مراکز آموزشی بویژه مراکز بزرگ‌مقیاس با مشارکت فعال صنعت می‌تواند نقش مؤثری در توانمندسازی سرمایه انسانی و توسعه متوازن منطقه ایفا کند.