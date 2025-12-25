به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احسان جهانیان اظهار داشت: این مانور در راستای تقویت آمادگی‌های زیستی و هماهنگی دستگاه‌های مختلف استان در برابر بحران‌های غیرمترقبه برنامه‌ریزی شده است.

وی بیان کرد: هدف اصلی ما اطمینان از اجرای دقیق پروتکل‌های مقابله با این آفت است. با توجه به هشدار‌های هواشناسی، باید تمام امکانات استان را در بالاترین سطح آمادگی نگه داریم تا در صورت بروز حمله، کمترین آسیب به منابع کشاورزی وارد شود.

جهانیان یادآور شد: این تمرین بر ارزیابی زنجیره تأمین سموم و هماهنگی سریع بین نهاد‌های کشاورزی و تیم‌های عملیاتی متمرکز خواهد بود.

وی گفت: این اقدام پیشگیرانه نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت استان برای حفاظت از محصولات کشاورزی در برابر تهدیدات زیستی است.

بر اساس اعلام قرارگاه زیستی استان، این رزمایش ملی به زودی در شهرستان دشتستان و با حضور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور برگزار خواهد شد.