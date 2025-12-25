پخش زنده
مانور ریلی امداد و نجات با حضور سازمانهای امدادی در ایستگاه سرچهان به قادرآباد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر سرچهان گفت: مانور ریلی امداد و نجات با هدف ارتقای هماهنگی و سنجش توان عملیاتی دستگاهها به صورت فرضی در سانحه ریلی با حضور سازمانهای امدادی در ایستگاه سرچهان-قادرآباد اجرا شد.
جواد میرفخری افزود: در این رزمایش، فرآیندهای امدادی از نجات تا انتقال مصدومان و مدیریت صحنه، با تاکید بر هماهنگی بین بخشی، مورد ارزیابی قرار گرفت.
سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر سرچهان بیان کرد: این مانور با مشارکت هلالاحمر، اورژانس، آتشنشانی و نیروی انتظامی برگزار شد.