مانور ریلی امداد و نجات با حضور سازمان‌های امدادی در ایستگاه سرچهان به قادرآباد اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر سرچهان گفت: مانور ریلی امداد و نجات با هدف ارتقای هماهنگی و سنجش توان عملیاتی دستگاه‌ها به صورت فرضی در سانحه ریلی با حضور سازمان‌های امدادی در ایستگاه سرچهان-قادرآباد اجرا شد.

جواد میرفخری افزود: در این رزمایش، فرآیند‌های امدادی از نجات تا انتقال مصدومان و مدیریت صحنه، با تاکید بر هماهنگی بین بخشی، مورد ارزیابی قرار گرفت.

سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر سرچهان بیان کرد: این مانور با مشارکت هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی و نیروی انتظامی برگزار شد.