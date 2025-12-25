مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: در نشست شورای راهبردی پتروشیمی‌های منطقه پارس جنوبی، ۱۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های راهداری تخصیص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی افزود: با توجه به نیازسنجی‌های صورت گرفته و بررسی‌های انجام شده، این میزان اعتبار به منظور اجرا یا تکمیل پروژه‌های راهداری هزینه شود.

رستمی یادآور شد: درصورت تخصیص به موقع این اعتبارات، امید می‌رود شاهد ارتقا شاخص‌های راهداری و رضایتمندی بیشتر کاربران جاده‌ای خصوصا شهرستان‌های جنوبی استان باشیم.