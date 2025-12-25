پخش زنده
بیش از ۳۴ هزار جلد کتاب با مشارکت خیران و نهاد فرهنگی در پاییز سال جاری به کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی گفت: بیش از ۳۴ هزار جلد کتاب با هدف تقویت بنیه آموزشی و فرهنگی به کتابخانههای عمومی استان اهدا شده است.
علی ظهوری افزود: در میان منابع اهدایی، کتابهای کمکدرسی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند و پس از آن، کتابهای کودک در رتبه دوم قرار دارند که این امر پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای مطالعاتی دانشآموزان و خانوادههاست.
وی گفت: ارزش تقریبی کتابهای اهدایی بیش از ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برآورد شده که نشاندهنده مشارکت مؤثر خیران و نهادهای فرهنگی در توسعه زیرساختهای دانشی استان است.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی افزود: این کتابها پس از تفکیک، بررسی و ارزیابی محتوایی، به کتابخانههای مختلف استان ارسال شده و بخشی از آنها نیز در مرکز مبادله کتاب قرار گرفته است تا کتابداران متناسب با نیاز مخاطبان، منابع مورد نظر خود را انتخاب کنند.