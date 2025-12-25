به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در آیین تجلیل و تکریم از داوطلبان و خیرین جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به عملکرد سه سال اخیر معاونت داوطلبان و همکاری خیرین گفت: جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با مشارکت داوطلبان و خیرین اقدامات گسترده‌ای را در حوزه‌های امدادی، بهداشتی و خدمات اجتماعی انجام داده است که توزیع بیش از ۱۰۰ هزار بسته معیشتی، تجهیز انبار‌های امدادی و رشد بیش از ۴۰۰ درصدی جذب داوطلبان و خیرین در استان بخشی از این اقدامات بوده است.

حمید محبوبی افزود: جمعیت هلال احمر استان در سه سال گذشته ارائه خدمات دارویی و درمانی رایگان به بیش از ۲۰ هزار بیمار انجام شده و ۵۵ دستگاه خودروی امدادی و اداری به ناوگان این جمعیت افزوده شده، ساختمان ستادی هلال احمر استان، ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و احداث پایگاه‌های امداد جاده‌ای استان هم ۳۶ درصد رشد داشته است.

محبوبی اظهارکرد: راه‌اندازی و احداث نخستین مرکز پیش‌ساخته و انبار دارویی در مرکز استان و شهرستان خوی با حمایت خیرین، از جمله اقدامات شاخص هلال‌احمر در این مدت بوده است.

وی گفت: همچنین، دو خط تولید کارخانه ماسک و لباس گان تمام‌اتوماتیک توسط خیرین تأمین شده تا ظرفیت‌های بهداشت و درمان استان تقویت شود.

مدیرعامل هلال احمر استان افزود: خدمات استان فراتر از مرز‌های استانی نیز بوده و در قالب پروژه " نذر " در سیستان و بلوچستان، سیستم آبرسانی به چهار هزار خانواده انجام شد و در سایر استان‌ها هم کاروان‌های سلامت به مناطق کم‌برخوردار اعزام شدند.

محبوبی، همچنین به تشکیل نخستین مجمع خیرین استان و ارائه خدمات دارویی و درمانی رایگان به بیماران اشاره کرد و افزود: تمامی این اقدامات بدون تلاش و همراهی داوطلبان و خیرین امکان‌پذیر نبوده و نشان‌دهنده نقش مهم آنان در خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای سلامت جامعه بوده است.

همچنین در این مراسم، ۱۷۴ نفر از داوطلبان و خیرین فعال جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی که در حوزه‌های امداد و نجات، مشارکت‌های اجتماعی، خدمات درمانی و حمایت‌های معیشتی نقش مؤثر داشته‌اند، با اهدای لوح سپاس و یادبود تجلیل شدند.

در پایان این آیین، داوطلبان و خیرین به‌عنوان بازوان توانمند و سرمایه‌های اجتماعی هلال‌احمر معرفی شدند و بر تداوم توسعه مشارکت‌های مردمی و تقویت زیرساخت‌های امدادی در استان تأکید شد.

