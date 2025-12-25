به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس شعبه جمعیت هلال احمر لامرد گفت: در گزارشی مبنی بر مفقود شدن یک زن ۴۲ ساله از اهالی روستای رکن‌آباد بخش اشکنان، نجاتگران به محل موردنظر اعزام شدند.

حسن مقیمی افزود: پس از ۲۴ ساعت جست‌و‌جو، با همکاری نیرو‌های امداد و نجات و مردم محلی، فرد مفقودی در آب انبار واقع در مسیر روستای رکن‌آباد در بخش اشکنان شناسایی و پیدا شد.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.