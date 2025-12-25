به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لامرد گفت: در پی بارندگی‌های گسترده ۲۵ تا ۲۸ آذرماه امسال، بیش از ۶ میلیون مترمکعب روان‌آب در طرح‌های آبخیزداری در سطح این شهرستان کنترل و ذخیره‌سازی شده است.

مرتضی نکوگو افزود: در شهرستان لامرد تاکنون بیش از ۵۰ طرح آبخیزداری اجرا شده که این طرح‌ها علاوه بر کاهش اثرات سیلاب، نقش مؤثری در تغذیه آبخوان‌ها داشته و در کنار آن موجب بهبود پوشش گیاهی، ارتقای شرایط زیستگاهی حیات‌وحش و ایجاد ظرفیت‌های تفرجگاهی شده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد طرح‌ها در بخش‌های مختلف شهرستان گفت: در بخش اشکنان با اجرای ۱۲ طرح آبخیزداری، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب رواناب کنترل و ذخیره شده است. این میزان بدون احتساب طرح‌های مشارکتی و خیرساز مدیریت سیلاب دره اهلان است که با مشارکت خیر نیک‌اندیش حاج علی تجلی در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و با ظرفیتی افزون بر ۲۰۰ هزار مترمکعب، در جریان بارندگی‌های اخیر نیز آبگیری شده است.

نکوگو ادامه داد: در بخش چاه‌ورز با اجرای هفت طرح آبخیزداری، حدود دو میلیون و ۱۳۰ هزار مترمکعب روان‌آب مهار و ذخیره‌سازی شده است. بزرگ‌ترین طرح آبخیزداری شهرستان از نظر حجم مخزن نیز در روستای نعمه این بخش قرار دارد که ظرفیتی بیش از یک میلیون مترمکعب دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لامرد بیان کرد: در بخش خیرگو نیز ۲ طرح آبخیزداری موفق به کنترل و ذخیره ۷۰ هزار مترمکعب روان اب شده‌اند.

وی افزود: در بخش علامردشت با اجرای ۱۹ طرح آبخیزداری، حدود یک میلیون و ۸۲۰ هزار مترمکعب رواناب کنترل و ذخیره‌سازی شده و در بخش مرکزی نیز ۱۱ طرح آبخیزداری موفق به مهار و ذخیره یک میلیون و ۵۰ هزار مترمکعب رواناب شده‌اند.

نکوگو گفت: طرح‌های آبخیزداری اجراشده در سطح شهرستان شامل بند‌های سنگ و ملاتی، حوضچه‌های تغذیه مصنوعی و شبکه‌های پخش سیلاب است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لامرد با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان و طبیعت‌دوستان گفت: از مردم درخواست می‌شود هنگام بازدید از این طرح‌ها از نزدیک شدن به لبه مخازن و تردد بر روی تاج سازه‌ها خودداری کرده و به‌طور جدی از مسدودسازی لوله‌های تخلیه‌ها پرهیز کنند.