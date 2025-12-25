به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدباقر آقایی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اسکو مهمترین اولویت کارگروه اشتغال را اعطای تسهیلات کم بهره به زنان سرپرست خانوار اعلام کرد و گفت:با توجه به حجم بالای صنایع دستی بومی و در راستای توانمندسازی شاغلین در این حوزه تسهیلات کم بهره برای واجدین شرایط پرداخت می‌شود.

فرماندار شهرستان اسکو از تصویب ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره در کمیته اشتغال و سرمایه گذاری استان برای این شهرستان خبر داد و افزود:این مقدار تسهیلات برای مشاغل خانگی تصویب شده و در صورت جذب و معرفی افراد نیازمند از تسهیلات شناور سایر شهرستان‌ها هم استفاده خواهد شد.