کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» با محتوایی آموزشی و تربیتی، ویژه دانشآموزان دوره دوم متوسطه به بررسی وقایع و ابعاد «جنگ ۱۲ روزه» میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب با محوریت بررسی وقایع و ابعاد مختلف «جنگ ۱۲ روزه» و حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان، فرصتی فراهم میآورد تا دبیران و مربیان پرورشی بتوانند گفتوگویی فعالانه و سازنده با دانشآموزان داشته باشند و آنها را با عوامل مؤثر در فرآیند جنگ و ابعاد گوناگون آن آشنا سازند.
هدف اصلی این محتوای آموزشی، تقویت فرصتهای تربیتی مناسب برای دانشآموزان، درک احساسات آنها و آشنایی با موضوعاتی، چون همدلی ملی، جنگ ترکیبی، و خودکفایی فناورانه است.
بنابر اطلاعیه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش، فعالیتهای کلاسی دانش آموزان درباره این کتاب، در مقاطع مختلف تحصیلی در ارزشیابی نمرههای کلاسی و درسی اثر دارد.
مریم حامدی گزارش می دهد: