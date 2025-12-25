پخش زنده
آب برخی مناطق شهر کازرون به دلیل تعمیرات لوله شبکه آبرسانی امروز از ساعت ۹ تا ۱۷ قطع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ بنابر اعلام روابط عمومی آبفای شهرستان کازرون،جریان آبرسانی به دلیل تعمیرات لوله شبکه در برخی مناطق شهر کازرون، امروز پنجشنبه چهار دی ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ با قطعی روبه رو است.
این مناطق شامل جاده دوان، زمینهای سپاه و ثبت احول، تپه خاوند، خیابان گلهای داوودی و خیابان شهید رضازاده است.
شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.