به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ بنابر اعلام روابط عمومی آبفای شهرستان کازرون،جریان آبرسانی به دلیل تعمیرات لوله شبکه در برخی مناطق شهر کازرون، امروز پنجشنبه چهار دی ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ با قطعی روبه رو است.

این مناطق شامل جاده دوان، زمین‌های سپاه و ثبت احول، تپه خاوند، خیابان گل‌های داوودی و خیابان شهید رضازاده است.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.