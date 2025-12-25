استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: راه‌اندازی نهضتی برای کاهش حداقلی بی‌سوادی در استان، نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، غلامحسین مظفری چهارشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی که در محل دانشگاه فرهنگیان مشهد برگزار شد، افزود: این باعث می‌شود هم افراد داوطلب برای آموزش بی‌سواد‌ها وارد عمل شوند و هم افراد بی‌سواد خواهان سودآموزی شوند.

او تصریح کرد: عموما تحلیل‌ها در استان براساس داده‌های واقعی نیست، لذا راه‌اندازی یک نهضت عمومی برای حل یک مشکل مانند بی‌سوادی، راهگشای بسیاری از مشکلات خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قبل از شیوع کرونا ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحی تحت عنوان «وقف سواد» به این استان اختصاص یافت.

مصطفی اسدی اضافه کرد: از محل هزینه کرد آن نهضت شناسایی افراد بی‌سواد، اجرا، اما بعد از مدتی اجرای این طرح با شیوع کرونا متوقف شد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این نشست به آمار سوادآموزی اشاره کرد و گفت: نرخ باسوادی در گروه‌های سنی مختلف استان برای ۱۰ سال و بالاتر حدود ۹۳ درصد، برای ۱۵ سال و بالاتر بیش از ۹۲ درصد و برای ۱۰ تا ۴۹ سال حدود ۹۹ درصد است که از میانگین کشوری بیشتر است و وضعیت بهتری دارد.

مصطفی عبدی اظهار کرد: هشت هزار و ۸۰۲ سوادآموز در خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد چهار هزار و ۵۶۹ نفر مدرک خود را گرفته‌اند.

به گفته وی، طرح بازگشت سوادآموزی به مدارس خراسان رضوی عملیاتی و ۱۱۵ پایگاه سوادآموزی نیز در مدارس استان جانمایی شده است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اضافه کرد: ثبت نام سوادآموزان در این پایگاه‌ها از ابتدای آذرماه آغاز شده است و تا ۲۰ دی ماه ادامه دارد که تاکنون هزار و ۹۲۱ نفر ثبت نام کرده‌اند.

به گفته او، ظرفیت پذیرش در این دوره دو هزار و ۵۰۰ نفر است که ۳۰۹ آموزنده در ۳۳۶ دوره درسی سوادآموزی آنان را برعهده می‌گیرند.

عبدی تهیه اطلس سوادآموزی، اجرای پویش باسواد، امضای تفاهم نامه با مجتمع قضایی- حمایتی شوق زندگی برای آموزش بی سوادان و کم سوادان در ندامتگاه‌ها و اجرایی کردن تفاهم نامه سازمان نهضت سوادآموزی با سازمان بهزیستی کشور را از اقدامات خراسان رضوی در حوزه سوادآموزی برشمرد.