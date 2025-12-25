پخش زنده
تاخیر در بارگیری و تحویل نهادههای دامی، گلایه مرغداران استان را در پی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ هر چند این مسئله، فعلا تاثیری در بازار نداشته، جهاد کشاورزی گفته نمیگذارد مرغداران از این مسئله آسیب ببینند. تولید مرغ در استان بالاتر از نیاز است و قیمت آن پایینتر از استانهای همجوار است.
مرغداران خراسان شمالی با اشاره به تأخیر در تأمین نهادهها، از افزایش هزینههای تولید و متضرر شدن خود خبر میدهند.
به گفته آنان، با وجود ثبت سفارش در سامانه بازارگاه، چندین ماه است نهادهای دریافت نکردهاند و ناچار به خرید نهاده از بازار آزاد با قیمتهای بالاتر شدهاند.
بر اساس اعلام مرغداران، قیمت مصوب خرید مرغ زنده در خراسان شمالی ۹۸ هزار تومان تعیین شده است قیمتی که به گفته تولیدکنندگان، با توجه به افزایش هزینهها، پاسخگوی مخارج تولید نیست.
مرغداران همچنین با مقایسه قیمتها در استانهای همجوار میگویند چرا در برخی استانها قیمت مصوب خرید مرغ زنده تا ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده، اما در خراسان شمالی همچنان ۹۸ هزار تومان است.
ثروتی مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری خراسان شمالی با اشاره به مشکلات تأمین نهاده گفت: به دلایلی از جمله تخصیص ندادن بهموقع ارز، نهادهها در زمان مناسب به دست مرغداران نرسیده است. این موضوع در حال پیگیری است تا شرایط تأمین نهاده بهبود یابد.
محمدزاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: در حال حاضر از انبارهای استراتژیک خود، نهاده در اختیار مرغداران قرار میدهیم و تلاش میکنیم با تعامل مناسب با تولیدکنندگان، تعادل در فرایند تولید مرغ حفظ شود تا هم مرغداران متضرر نشوند و هم قیمت برای مصرفکننده در سطح مناسبی عرضه شود.
تأمین بهموقع نهادههای و بازنگری در قیمتهای مصوب، نقش مهمی در پایداری تولید و جلوگیری از زیان مرغداران دارد موضوعی که نیازمند هماهنگی و برنامه ریزی جدی است