مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اردبیل از برنامهریزی برای ایجاد ۱۰ هنرستان جوار صنعت در استان خبر داد و گفت: هدف اصلی از این طرح، تضمین اشتغال فارغالتحصیلان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل رحیم رضایی در جلسه واکاوی توانمندیها و شیوههای گسترش هنرستانهای مرتبط با صنعت، بر ضرورت همکاری نهادهای اجرایی بهویژه ادارهکل آموزش و پرورش با کارخانههای نیازمند نیروی کار متخصص پافشاری کرد.
وی افزود: گسترش آموزشهای مهارتی و راهاندازی هنرستانهای وابسته به کارخانهها به منظور تأمین نیروی متخصص برای مراکز تولیدی و تضمین شاغل شدن دانشآموختگان، در صدر اولویتهای برنامهریزی استان قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اردبیل گفت: با اعلام تمایل برخی کارخانهها و مراکز تولیدی استان اردبیل برای همکاری در اجرای این برنامه، مقرر شد و اقدامات هماهنگی لازم از طریق ادارهکل آموزش و پرورش برای دریافت مجوزهای ضروری از وزارتخانه مربوطه و آغاز به کار این هنرستانها در کوتاهترین زمان ممکن صورت میپذیرد.
در این نشست پیرامون ایجاد هنرستانهای وابسته به صنعت برای آموزش تخصصهای مورد نیاز حوزههای گوناگون اقتصادی در کنار دروس پایه هنرستانها گفتوگو شد و بررسی تأسیس ۱۰ هنرستان از این دست در دستور کار قرار گرفت.