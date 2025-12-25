به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ صمد کلاگر، جانشین انتظامی مازندران از آزادسازی ۱۵ هزار مترمربع اراضی جنگلی به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال در شهرستان تنکابن خبر داد.

وی با بیان اینکه این اقدام در پی تصرف غیرقانونی اراضی جنگلی از سوی افراد سودجو انجام شد، گفت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام بررسی‌های میدانی، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

جانشین انتظامی استان افزود: مأموران با شناسایی زمین‌های جنگلی که در آن‌ها ساخت‌وساز و دیوارکشی غیرمجاز انجام شده بود، پس از هماهنگی قضایی و با همکاری نماینده اداره منابع طبیعی شهرستان تنکابن، در اقدامی عملیاتی نسبت به تخریب ساخت‌وسازها و رفع تصرف اقدام کردند.

سرهنگ کلاگر با اشاره به اینکه در این عملیات ۱۵ هزار مترمربع از اراضی جنگلی آزادسازی شد، اظهار داشت: کارشناسان، ارزش این اراضی را بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی تأکید کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی باید با هماهنگی و مجوز قانونی از دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود و در این پرونده نیز ضمن تشکیل پرونده قضایی، چهار نفر از متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.