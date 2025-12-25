افزایش ۳۳ درصدی صادرات لبنیات
صادرات لبنیات مازندران با افزایش ۳۳ درصدی به ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلوگرم رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران گفت: صادرات محصولات لبنی در مازندران طی ۹ ماهه نخست امسال روندی صعودی داشته و بنا بر اعلام استاندار، این بخش با افزایش ۳۳ درصدی همراه شده است.
مهدی یونسی رستمی با اشاره به صادرات بیش از ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلوگرم انواع فرآوردههای لبنی در این مدت گفت: نظارتهای مستمر و دقیق دامپزشکی بر چرخه تولید تا صادرات، نقش مهمی در این رشد داشته و موجب شده میزان صادرات نسبت به سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
او با بیان اینکه سازمان دامپزشکی نقش کلیدی در پشتیبانی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد، افزود: اجرای برنامههای نظارتی منظم، پایش سلامت دام، کنترل کیفیت مواد اولیه و نظارت بر فرآیندهای تولید و بستهبندی، کیفیت و ایمنی محصولات لبنی استان را ارتقا داده است.
استاندار مازندران این موفقیت را نتیجه همکاری نزدیک تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارشناسان دامپزشکی دانست و گفت: این هماهنگی باعث افزایش اعتماد بازارهای بینالمللی به لبنیات مازندران شده است.
وی تأکید کرد: با ادامه ارائه خدمات تخصصی و حفظ استانداردهای کیفی، هدفگذاری ما افزایش سهم استان در بازارهای صادراتی است.