به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام براتی زاده با بیان اینکه ۱۸۵ نفر از مددجویان یاد شده مرد و ۱۱ نفر نیز زن بودند، گفت: در نتیجه تلاش‌های انجام شده از سوی ستاد دیه استان، مبلغ ۱۸ میلیارد و پانصد میلیون تومان از کل بدهی اعلام شده، از طریق منابع مختلف از جمله کمک‌های مالی ستاد دیه و حمایت‌های افراد خیر و نیکوکار تأمین گردید.

وی افزود: از طرفی با لحاظ گذشت شکات و محکوم له در قبال مبلغ ۲۱۳ میلیارد تومان و نیز پذیرش اعسار محکوم علیهم مجموعا در قبال مبلغ ۷۹ میلیارد تومان و بعلاوه اعطاء تسهیلات بانکی به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و همچنین با در نظر گرفتن مبلغ ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آورده مددجویان فی المجموع موجباتی فراهم شد تا تعداد ۱۹۶ محکوم مالی در بند در سال جاری (تا کنون) ضمن رهایی از بند به آغوش گرم خانواده‌های خود برگردند.

این مقام قضایی موجودی مددجویان دارای محکومیت‌های مالی در حال حاضر استان را ۲۳۷ نفر با بدهی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام و از مردم نوع دوست استان خواست برای تسهیل موجبات رهایی این افراد از بند دستگاه‌های مسئول را یاری کنند.