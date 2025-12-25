پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از ارائه خدمات امدادی به ۱۵۷۵ نفر در ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری افزود: در مجموع ۷۳ حادثه در سطح استان به وقوع پیوست و همچنین در این بازه زمانی، ۶۱۳ خانوار از خدمات امدادی و حمایتی جمعیت هلالاحمر بهرهمند شدند.
به گفته وی در اجرای این مأموریتها، ۱۰۲ تیم عملیاتی با مشارکت ۳۱۱ نیروی عملیاتی، ۱۴۸ نفر پرسنل و ۱۶۰ نفر نجاتگر حضور فعال داشتند و تجهیزات و ظرفیتهای عملیاتی از جمله ۳ فروند بالگرد نیز در وضعیت آمادهباش قرار داشت.