به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری افزود: در مجموع ۷۳ حادثه در سطح استان به وقوع پیوست و همچنین در این بازه زمانی، ۶۱۳ خانوار از خدمات امدادی و حمایتی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

به گفته وی در اجرای این مأموریت‌ها، ۱۰۲ تیم عملیاتی با مشارکت ۳۱۱ نیروی عملیاتی، ۱۴۸ نفر پرسنل و ۱۶۰ نفر نجاتگر حضور فعال داشتند و تجهیزات و ظرفیت‌های عملیاتی از جمله ۳ فروند بالگرد نیز در وضعیت آماده‌باش قرار داشت.