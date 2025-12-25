افتتاح کارگاه چرم دوزی در ملکان
کارگاه چرم دوزی انجمن حمایت از زندانیان ملکان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،قادر منجمی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان ملکان در مراسم افتتاح کارگاه چرم دوزی هدف از ایجاد این کارگاه را اشتغالزایی برای خانواده زندانیان دانست و گفت:در مرحله نخست این طرح شش نفر مشغول به کار میشوند.
منجمی افزود:در این کارگاه علاوه بر اشتغالزایی دورههای آموزش چرم دوزی نیز برگزار می شود.
وی گفت:در ۹ ماهه گذشته ۵۰ زندانی به عنوان رای کار با هماهنگی دادستان شهرستان جذب واحدهای تولیدی شدند و در تامین معاش خانواده خود تلاش میکنند.
منجمی همچنین از احداث واحد تولید نایلون و نایلکس تا پایان امسال توسط انجمن حمایت از زندانیان ملکان با سرمایه ۷۰ میلیارد ریال و اشتغال ۴۰ نفر در این شهرستان خبر داد.