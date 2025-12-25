پخش زنده
امروز: -
خبرهایی از صف آرایی فوتبالیستهای شمس آذر مقابل تراکتور تا میزبانی فوتبالیستهای امید استان از نماینده گیلان را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم فوتبال شمس آذر قزوین در هفته پانزدهم لیگ برتر میزبان تراکتور تبریز است.
این دیدار از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه عصر فردا با قضاوت امیر عرب براقی در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۱۲ امتیاز در رده پانزدهم لیگ برتر قرار دارد.
میزبانی فوتبالیستهای امید شمس آذر از نماینده گیلان
تیم فوتبال شمس آذر در هفته دوازدهم لیگ برتر امیدهای کشور میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود.
این بازی از ساعت ۱۳و ۴۵ دقیقه امروز در چمن مصنوعی اقبالیه برگزار میشود.
تیم امید شمس آذر با کسب ۲۰ امتیاز در رده دوم گروه دو لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور قرار دارد.