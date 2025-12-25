به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی در حاشیه سفر به مرز دوغارون و بازدید از طرح بیومتریک هویت اتباع خارجی گفت: طرح بیومتریک هویت اتباع خارجی، با هم افزایی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و امنیتی خراسان رضوی و تایباد در دوغارون به سرانجام رسیده است که نقش زیادی در ساماندهی ورود و خروج اتباع خارجی به ایران از طریق معبر رسمی دوغارون دارد.

امیرالله شمقدری افزود: مراحل نخست اجرای این طرح تابستان امسال با موفقیت در مرز دوغارون به پایان رسید.

وی اظهار کرد: مرز دوغارون نخستین معبر ورود و خروج اتباع افغانستانی به ایران به شمار می‌رود که اهمیت اجرای طرح بیومتریک را در این مرز دوچندان کرده است.

این مسئول ادامه داد: طرح بیومتریک هویت اتباع خارجی به زودی در مرز‌های هوایی کشور هم راه اندازی خواهد شد که با اجرایی شدن آن ورود و خروج همه اتباع خارجی رصد و پایش می‌شود.

به گفته معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی، بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستان از سمت مرز دوغارون به کشورشان با تلاش و هم افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان تایباد در حال انجام است و روال عادی خود را دارد.

زیست‌سنجی یا بیومتریک به نوع خاصی از روش‌های امنیتی گفته می‌شود که در آن برای کنترل دسترسی و برقراری امنیت از ویژگی‌های قابل اندازه‌گیری بدن انسان یا هر موجود زنده دیگر استفاده می‌شود و آزمایش‌های بیومتریک شامل ثبت اثر انگشت، عنبیه و چهره اتباع می‌شود که سوابق آنها ثبت تا بعد از انتقال امکان ورود مجدد به کشور را نداشته باشد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و به واسطه وجود گذرگاه مرزی دوغارون در این نوار مرزی از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای برخوردار است.

مرز دوغارون با قدمت بیش از یک قرن در فاصله ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر تایباد و ۲۴۳ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع شده است.