شما می توانید تصاویر و گزارش های خود از هر شهر، محله و یا روستایی که در آن زندگی می کنید را از طریق پیام رسان ها به شماره 09111517736 یا شناسه mazandaran_irib@ برای ما ارسال نمایید تا پس از بررسی و تایید به نام ارسال کننده در بخش های خبری و شبکه های اجتماعی خبرگزاری صداوسیمای مازندران منتشر شود





لطفا در صورت امکان، شماره تلفن خود را نیز بگذارید تا در صورتی که سؤالی درباره فایل شما داشتیم، بتوانیم با شما تماس بگیریم.