شهروند خبرنگار؛ گلایه از تخلیه زباله در رودخانه های بابل تا شکستگی یک پل
شهروند خبرنگاران مازندرانی از تخلیه زباله در رودخانه های بابل، شکستگی یک پل و آبگرفتگی برخی خیابان ها گلایه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ شهروند خبرنگاران مازندرانی با ارسال تصاویری از تخلیه زباله در رودخانه های بابل ، شکستگی پل شهید کشوری، آبگرفتیگی یک مدرسه در رستمرود نور و وضعیت نامناسب محور روستایی بابل به آمل کردند
