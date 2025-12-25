به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون پژوهشی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: کنگره بزرگداشت پنجاهمین سالگرد رحلت آیت الله محمدهادی میلانی روز پنجشنبه چهارم دی ماه با پیام رهبر معظم انقلاب در مشهد برگزار می‌ شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی کریمی در تشریح زندگی آیت الله میلانی افزود: آیت الله میلانی تحصیلات خود را در حوزه علمیه نجف آغاز کرد و پس از بهره‌ گیری از محضر استادان برجسته آن دیار، مدتی را در کربلا گذراند و در آنجا نیز به تأسیس و مدیریت حوزه علمیه همت گماشت.

کریمی ادامه داد: آن مرحوم سپس به دعوت علمای ایران، در مشهد اقامت گزید و دوران حضورشان، یکی از دوره‌های اوج و شکوفایی حوزه علمیه خراسان به شمار می‌رود.

نقش آفرینی آیت‌ الله میلانی در عرصه های اجتماعی و سیاسی

معاون بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت این عالم بزرگ، افزود: آیت‌ الله میلانی علاوه بر جایگاه ممتاز علمی و مرجعیت، در عرصه‌ های اجتماعی و سیاسی نیز حضوری مؤثر و نقش‌ آفرین داشت و اسناد تاریخی گواه تأثیرگذاری ایشان در مقاطع حساس تاریخ معاصر، به‌ویژه در واکنش‌ ها به رخداد‌های مهم سیاسی از جمله تبعید حضرت امام خمینی (ره)، است.

وی اظهار داشت: مرحوم میلانی در مشهد به عنوان یک مرجع تقلید و شخصیت علمی درخشان نقش‌ آفرین بود و شاگردان و علمای بسیاری را تربیت کرد، همچنین در عرصه اجتماعی و سیاسی حضوری مؤثر و تاریخ‌ ساز داشت.

کریمی اضافه کرد: آیت‌ الله میلانی علاوه بر نقش‌ آفرینی علمی و سیاسی، از شخصیت‌ های تحول‌ آفرین در مدیریت و به‌ روزرسانی نظام حوزه‌ های علمیه و تنوع بخشیدن به تربیت طلاب مطابق با شرایط زمان خود بود

اهداف و محورهای برگزاری کنگره بزرگداشت پنجاهمین سالگرد ارتحال آیت الله میلانی

حجت الاسلام والمسلمین کریمی اظهار داشت: این کنگره با هدف معرفی ابعاد شخصیتی آیت الله میلانی برگزار می شود و به تحول گرایی و نوگرایی و اثرگذاری آیت الله میلانی در حوزه و جامعه در دهه های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ و خواهد پرداخت.

کریمی ادامه داد: این کنگره در ۶ محور برگزار می شود که شامل: ۱- مباحث فقهی، اصولی و رجالی مرحوم آیت الله میلانی، ۲- بعد فلسفی، کلامی و تفسیری، ۳- نقش تقریبی ایشان به جهان اسلام، ۴- نگاه تحولی آیت الله میلانی به جهان اسلام، ۵- نقش اجتماعی و سیاسی آیت الله میلانی و ۶- شاگرد پروری آن مرحوم است.

رونمایی از ۱۹ جلد کتاب در مورد آیت‌ الله میلانی

وی ادامه داد: رونمایی از ۱۹ جلد کتاب را هم در حاشیه این کنگره داریم، این کتاب ها شامل: مجموعه مقالات شخصیت‌ های علمی بزرگ در مورد آیت‌ الله میلانی و مجموعه مصاحبه‌ هایی است که عده‌ای از مراجع و استادان بزرگ در مورد ایشان انجام داده‌ اند.

کنگره بزرگداشت پنجاهمین سالگرد رحلت آیت‌الله محمدهادی میلانی، به همت سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی و حوزه علمیه خراسان، امروز پنج‌ شنبه چهارم دی‌ ماه ۱۴۰۴، با حضور ۹۰۰ مهمان از مراکز علمی و حوزوی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور در مشهد مقدس برگزار می‌ شود.