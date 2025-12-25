پخش زنده
بارشهای اخیر در خراسان جنوبی، به تالاب کجی نمکزار نهبندان، پس از ۱۸ ماه خشکی، جانی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان گفت: با این بارشها هم اکنون حدود ۵۰ درصد این تالاب آبگیری شده و به زیستگاه امنی برای پرندگان مهاجر و بومی تبدیل شده است.
امیر کوهستانی افزود: بارشهای پاییزی امسال نشان داد که تالاب کجی نمکزار پس از ۱۸ ماه خشکی همچنان زنده و پرحیات باقی مانده است.
وی گفت: پرندگان مهاجر سیبری از آبان ماه، مهمان تالاب هستند و اکنون تعداد آنها بیش از روزهای قبل رسیده است؛ روزانه حدود ۳۰۰ قطعه پرنده مانند مرغابی سرسبز، حواصیل و خودکا در این تالاب حضور دارند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان افزود همچنین درباره اهمیت حفاظت از تالاب افزود: تالاب کجی نمکزار تنها آبگیری است که به رودخانهها یا آبراههها وصل نمیشود و در تابستان خشک و در زمستان با جوشیدن چشمهها پرآب میشود.
کوهستانی گفت: این شرایط، آن را به مکانی امن برای پرندگان مهاجر و محل تخمگذاری مناسب تبدیل کرده است.
وی افزود: تالاب کجی نمکزار نهبندان با چشماندازهای طبیعی و تنوع زیستی، همواره مورد توجه گردشگران و پژوهشگران بوده و این منطقه به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد اکولوژیکی، ظرفیت بالایی برای گردشگری علمی و طبیعتگردی دارد و نقش مهمی در توسعه اقتصادی محلی ایفا میکند.
تالاب کجی نمکزار با بیش از ۲۲ هزار هکتار در ۷۵ کیلومتری نهبندان و حاشیه جاده نهبندان به بیرجند قرار گرفته است.