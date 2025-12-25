پخش زنده
دابودشت میزبان پانزدهمین همایش مداحان و ستایشگران مازندران با حضور مداحان شاخص استان و جمعی از مسئولان و امامان جمعه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با سالروز شهادت امام هادی علیهالسلام، پانزدهمین همایش مداحان و ستایشگران استان مازندران در مسجد صاحبالزمان(عج) روستای دوتیره از بخش دابودشت برگزار شد.
رضا فرسویان، مسئول کانون مداحان شهرستان آمل با بیان اینکه این همایش به میزبانی شهر دابودشت و دشتسر برگزار شد، گفت: در این مراسم بیش از ۲۰۰ مداح و ستایشگر از سراسر استان مازندران حضور داشتند.
وی افزود: مداحان شرکتکننده از شهرهای آمل، بابل، قائمشهر، محمودآباد، سرخرود، فریدونکنار، جویبار، امیرکلای بابل و لالهآباد بابل در این همایش حضور یافتند.
فرسویان با اشاره به حضور مسئولان در این مراسم گفت: امامان جمعه شهرهای دابودشت، دشتسر، سرخرود و جویبار، همچنین نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در این همایش حضور داشتند.
مسئول کانون مداحان شهرستان آمل هدف از برگزاری این همایش را توانمندسازی، همافزایی و ارتقای سطح معرفتی جامعه مداحان و ستایشگران اهلبیت(ع) عنوان کرد.