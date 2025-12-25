

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ جمعیت هلال احمر مازندران اعلام کرد گزارشی از مفقود شدن سه جوان در ارتفاعات کوهستانی بندپی شرقی به مرکز عملیات این جمعیت اعلام و بلافاصله گروه‌های امداد و نجات کوهستان به منطقه اعزام شدند

بر اساس این گزارش این عملیات امداد و نجات که از حوالی ساعت ۱۸ دیروز آغاز شده بود در شرایط سخت جوی، تاریکی شب و مسیر‌های صعب‌العبور کوهستانی تا ساعت ۲ بامداد ادامه داشت و سرانجام هر سه نفر به سلامت از منطقه خارج شدند.