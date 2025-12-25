پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز با گذر ابر از آسمان، شرایط جوی استان آرام خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در سواحل و جزایر خلیج فارس افزایش سرعت باد شمال غربی و متلاطم شدن دریا پیش بینی میشود.
او افزود: با افزایش سرعت باد شمال غربی، دریا در نیمه غربی تنگه هرمز، سواحل و جزایر خلیج فارس بویژه کیش و لاوان مناطق دریایی شهرستان پارسیان، متلاطم پیش بینی میشود و توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر غربی استان در نظر گرفته شود.
سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی بتدریج تا اوایل هفته آینده، کمینه دما در بیشتر نقاط استان روندی افزایشی خواهد داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا و شنبه در ارتفاعات و جزایر خلیج فارس وقوع رگبار پراکنده باران مورد انتظار است و در روزهای یکشنبه بویژه دوشنبه با تقویت شرایط بارشی، در بیشتر مناطق استان با تاکید بیشتر بر مناطق دریایی و شهرهای ساحلی، رگبار باران و رعد و برق گاهی وزش باد شدید پیش بینی میشود.