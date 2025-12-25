فرماندار ویژه مشهد گفت: تعداد نانوایی‌هایی که با «آرد کامل» نان تولید می‌کنند، تا پایان امسال در این شهرستان دو برابر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سیدحسن حسینی در حاشیه بازدید از نانوایی‌های عرضه کننده نان کامل در سطح شهر مشهد، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران افزود: هم اکنون ۱۳۰ نانوایی در این شهرستان با «آرد کامل» نان می‌پزند که برنامه ریزی شده است تا پایان امسال تعداد این نانوایی‌ها به ۲۶۰ واحد افزایش یابد.

او ادامه داد: با توجه به مطالبه جامعه پزشکی و فعالان حوزه سلامت، تامین و عرضه نان کامل به عنوان یکی از مولفه‌های مهم سلامت مردم در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در سال‌های گذشته فرآوری آرد و خمیر نان کامل با مشکلاتی همراه بود که امسال این چالش‌ها تا حد زیادی برطرف و اجرای طرح از نواحی شهرستان مشهد آغاز شده است و به صورت تدریجی همه نانوایی‌ها به سمت پخت نان با آرد کامل و سبوس دار حرکت می‌کنند.

فرماندار مشهد اظهار کرد: در راستای تسهیل اجرای طرح تولید نان کامل، برخی فرایند‌های اضافی از جمله کارت‌های غیرضروری حذف خواهد شد تا روند عرضه نان کامل با سهولت بیشتری انجام شود.

حسینی با بیان اینکه ماهانه حدود ۲۶ هزار تن آرد یارانه‌ای در مشهد توزیع می‌شود، افزود: هم‌اکنون سه کارخانه، آرد کامل شهرستان مشهد را تأمین می‌کنند.

وی ادامه داد: آرد مصرفی نانوایی‌های عرضه کننده نان کامل، یارانه‌ای است و تنها به دلیل نیاز به حداقل یک کارگر اضافه در فرآیند تولید، قیمت نان کامل حدود ۱۵ درصد بیشتر از نان یارانه‌ای معمولی تعیین شده است.

به گفته وی، به جز این افزایش، سایر قیمت‌ها مطابق نرخ مصوب نان‌های یارانه‌ای بوده است و نان کامل با قیمت رسمی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد همچنین با اشاره به مشکل پرداخت نشدن یارانه دولتی به نانوایان عنوان کرد: برای حل این مشکل، راهکاری موقت و اضطراری در نظر گرفته شد که با قراردادن کارت‌خوان در واحد‌های صنفی، حق این عزیزان ضایع نشود.

حسینی ادامه داد: پیگیر این مساله هستیم که موضوع قیمت اضافی نان را با کمک سامانه «نانینو» برطرف کنیم.

در این بازدید فرماندار ویژه مشهد از نانوایی‌هایی که نان کامل پخت می‌کردند، قدردانی کرد و همچنین در ادامه با حضور نماینده تعزیرات حکومتی و اتحادیه نانوایان با یک نانوایی متخلف که با آرد خارج شبکه توزیع، نان کامل تولید می‌کرد، برخورد قانونی شد.

دو هزار و ۶۰۰ نانوایی یارانه‌ای، نیمه یارانه‌ای و آزادپز در شهر‌ها و روستا‌های شهرستان چهار میلیون نفری مشهد فعالیت دارند.