مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از ثبت بیش از ۴۷ میلیون و ۶۰ هزار تردد بین استانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ محسن محمد نژاد گفت: برابر آمار بدست آمده از ۱۱۸ سامانه تردد شماری منصوب در محور‌های استان مازندران طی ۹ ماه سال جاری بیش از ۴۷ میلیون و ۶۰ هزار از انواع وسایل نقلیه از مبادی ورودی و خروجی استان در حال تردد بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۴ درصد افزایش یافته است.

او ادامه داد: تردد در محور‌های مواصلاتی استان با استان‌های مجاور در آذر ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود ۵ درصد افزایش داشته و به بیش از ۴ میلیون و ۲۳۷ هزار تردد رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سامانه‌های تردد شماری بیش از ۵۰ درصد کل تردد‌های انجام شده بین استان مازندران و استان‌های مجاور مربوط به محور‌های مواصلاتی با استان‌های البرز و تهران یعنی محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه بوده است.

محمد نژاد افزود: پرترددترین ساعات روز نیز معمولاً بین ساعات ۱۶ الی ۱۷ بوده است.