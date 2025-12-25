معاون استاندار لرستان با اشاره به نقش محوری شهرداری‌ها در خدمات‌رسانی نوروزی گفت: شهرداری‌ها موظف‌ هستند مقدمات برنامه‌های فرهنگی، ساماندهی خدمات شهری و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی مجیدی با تأکید بر نقش محوری شهرداری‌ها در خدمات‌رسانی نوروزی گفت: شهرداران باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه رضایت مسافران و ارتقای محیط بصری شهری را فراهم کنند.

وی خواستار اجرای برنامه‌های فرهنگی و برپایی سفره‌های هفت‌سین در مناطق گردشگرپذیر و ورودی شهر‌ها شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به ضرورت آماده‌سازی نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی درون‌شهری افزود: شهرداری‌ها موظف‌اند پیش از آغاز تعطیلات نوروز، رفع نواقص این فضا‌ها را در دستور کار قرار داده و نیرو‌های مشخصی را برای نظارت و خدمات‌رسانی مستقر کنند.

مجیدی، پیش‌بینی و استقرار ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی و راهنمایی گردشگران در ورودی شهر‌ها را از دیگر اولویت‌ها عنوان کرد و گفت: ساماندهی دستفروشان به‌ویژه در مناطق گردشگرپذیر با همکاری نیروی انتظامی باید به‌صورت جدی در دستور کار شهرداری‌ها قرار گیرد.

وی بر ارتقای منظر شهری مناطق مختلف استان به ویژه اماکن گردشگری تأکیدکرد و افزود: شهرداری‌ها موظف هستند عملیات عمرانی شهر‌ها را تا ۱۵ اسفندماه به پایان برسانند و ورودی و خروجی شهر‌ها را پاکسازی و ساماندهی کنند.

معاون استاندار لرستان همچنین بر همکاری شهرداری‌ها با اداره کل بهزیستی برای جمع‌آوری متکدیان و معتادان متجاهر در ایام نوروز تأکیدکردو فراهم‌سازی پارکینگ مناسب برای خودرو‌های گردشگران را از الزامات خدمات سفر دانست.

مجیدی با اشاره به فعالیت بهارمالگه‌ها، تأکیدکرد: بیش از ۸۰ درصد غرفه‌های این بازارچه‌های نوروزی باید به عرضه اقلام فرهنگی و صنایع‌دستی استان و تنها ۲۰ درصد به سایر کالا‌ها اختصاص یابد.