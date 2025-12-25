پخش زنده
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: پیشرفت و تعالی جامعه باید از مدرسه آغاز شود، مدرسهای که کیفیت آموزش، مهارتآموزی و تربیت متوازن دانشآموز را در اولویت قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سید مصطفی آذرکیش در یازدهمین نشست شورای آموزش و پرورش هرمزگان در بندرعباس افزود: تنوع جغرافیایی، فرهنگی و وجود مناطق روستایی و کمبرخوردار، هرمزگان را به استانی نیازمند توجه ویژه تبدیل کرده است.
وی گفت: استان باید دانشآموزانی را تربیت کند که متناسب با آینده اقتصادی و توسعه دریاپایه، فناوریمحور و تجاری آن باشند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت تغییر روشهای آموزشی افزود: جهان امروز، جهان فناوریهای نوین و هوش مصنوعی است و حذف فناوری راهحل نیست، بلکه باید یاد بگیریم چگونه هوشمندانه از آن در آموزش استفاده کنیم.
آذرکیش افزود: عدالت آموزشی فقط به معنای ساخت مدرسه نیست، بلکه عدالت در کیفیت آموزش، کشف استعدادها و ایجاد فرصتهای برابر یادگیری برای همه دانشآموزان بهویژه در مناطق محروم اهمیت بیشتری دارد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به رشد شاخصهای آموزشی کشور گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر، شاهد کاهش نرخ ترک تحصیل، افزایش پوشش تحصیلی در متوسطه اول و دوم و رشد سهم آموزشهای فنیوحرفهای بودهایم و استان هرمزگان با سهم بالای دانشآموزان هنرستانی، در این حوزه جایگاه برجستهای دارد.
آذرکیش افزود: امسال برای تجهیز هنرستانها ۱۳ میلیارد تومان اختصاص یافته که در این بخش به بیش از ۲۳ میلیارد تومان نیاز است که بقیه هم به زودی اختصاص مییابد.
وی گفت: با اشاره به حمایت وزارت آموزش و پرورش از برنامههای استان گفت: وزارت آموزش و پرورش از برنامههای منسجم استانها برای ارتقای کیفیت آموزشی، تقویت پژوهشسراهای دانشآموزی، توسعه محیطهای متنوع یادگیری و توانمندسازی معلمان حمایت میکند.
استاندار هرمزگان هم در این نشست با اشاره به نهضت عدالت آموزشی و کیفیتبخشی به آموزش گفت: رویکرد دولت و تأکید رئیسجمهور، نگاه زنجیرهای به آموزش است؛ به این معنا که همه حلقههای آموزش، از فضا و تجهیزات تا روش تدریس، محتوا، مهارتآموزی و کشف استعدادها باید بهصورت یکپارچه دیده شود.
محمد آشوری افزود: خوشبختانه نگاه خیرین و فعالان اقتصادی استان نیز در حال تغییر است و امروز علاوه بر مدرسهسازی، تقویت کیفیت آموزشی، مهارتآموزی و حمایت از فرآیند یادگیری دانشآموزان مورد توجه جدی قرار گرفته است.
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان هم در این نشست با اشاره به اینکه در طرح نهضت عدالت آموزشی برای هرمزگان ۳۴۰ کلاس درس در نظر گرفته شده است گفت: در مهر امسال ۱۶۰ کلاس به بهره برداری رسید که ۱۸۰ کلاس دیگر هم با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال ساخت است.
منوچهر ضیایی افزود: برای کیفیت آموزشی سه اردوگاه آموزشی و تربیتی در حال ساخت است که تا پایان امسال به بهره برداری میرسد.
وی گفت: برای رفت و آمد معلمان به روستاها ۱۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
در پایان از دانش آموز عبدالرسول خیری مدال برنز المپیاد کامپیوتر و امیر حسام مقبلی هم به عنوان پژوهشگر برتر بنیاد البرز (نوبل ایرانی) هم تقدیر شد؛ و همچنین دانش آموزان هنرستان دریایی هم از استاندار هرمزگان و هم معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش قدردانی کردند.