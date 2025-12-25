محورهای شمالی بدون مداخلات جوی، محدودیت ترافیکی تا شنبه ادامه دارد
محورهای مازندران بدون مداخلات جوی گزارش شده و محدویتهای ترافیکی تا شنبه ۶ دی ماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده مرزن آباد سنگین و در محورهای هراز سوادکوه و آزادراه تهران - شمال عادی و روان و بدون مداخلات جوی است.
پلیس راه مازندران نیز اعلام کرد محدودیتهای ترافیکی در محورهای اصلی استان که از دیروز چهارشنبه آغاز شده بود تا صبح شنبه ۶ دی ماه ادامه دارد و بر اساس آن تردد موتور سیکلتها بجز موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری تا ساعت ۸ شنبه ۶ دی ماه در محورهای کرج-چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع است.
محدودیت ترافیکی در محور چالوس
بر اساس گزارش پلیس راه مازندران، محدودیت یکطرفه مقطعی در محور چالوس در صورت افزایش حجم ترافیک اعمال و از ساعت ۱۳ روز جمعه مسیر پل زنگوله به سمت چالوس مسدود و تردد خودروها از ساعت ۱۲ به مقصد چالوس از ابتدای آزادراه تهران-شمال ممنوع خواهد بود.
محور چالوس از مرزنآباد به سمت تهران از ساعت ۱۵ یکطرفه میشود و ساعت ۲۴ نیز پایان طرح و بازگشت ترافیک به حالت دوطرفه خواهد بود.
تردد کلیه تریلرها، کامیونها و کامیونتها در محور چالوس نیز کماکان ممنوع است.
محدودیت ترافیکی در محور هراز
پلیس راه مازندران اعلام کرد در صورت ترافیک سنگین، محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای پنجشنبه و جمعه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال میشود.
بر اساس این گزارش تردد تریلرها در محور هراز ممنوع و تردد کامیونها و کامیونتها به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ممنوع است.