به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: گل نرگس از ۲۶۰ هکتار نرگس زار‌های این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود امسال ۱۳۵ میلیون شاخه برداشت شود.

فرهمند آقایی با بیان اینکه برداشت گل نرگس تا نیمه بهمن ماه ادامه دارد بیان کرد: شهلای کم پر و پرپر از ارقام گل نرگس در شهرستان کازرون است.

وی افزود: شرایط اقلیمی مناسب، تجربه بالای نرگس کاران و مدیریت صحیح مزارع موجب شده است گل نرگس کازرون از عطر و ماندگاری بالایی برخوردار باشد.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون گفت: نیاز آبی کم، دوره رشد کوتاه، اشتغال زایی مناسب، جذب گردشگر و رونق اقتصادی از مزایای کشت گل نرگس است.

بزرگترین نرگس زار دیم کشور با قدمت ۱۰۰ ساله، در بخش جره بالاده شهرستان کازرون واقع شده است که یکی از کم نظیر‌ترین رویشگاه‌های طبیعی گل در کشور است.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.