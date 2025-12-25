به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی تا اوایل هفته آینده، پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر و در ارتفاعات شمالی تشکیل مه را انتظار داریم.

نخعی افزود: سرما و یخبندان شبانه هم در مناطق سردسیر استان ادامه دارد و از یکشنبه هفته آینده سامانه بارشی جدید استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با دمای ۳ درجه زیر صفر سردترین و دهسلم با ۱۸ درجه بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند و نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۱۷ و منفی ۲ درجه ثبت شده است.