شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: عرضه بنزین سوپر وارداتی، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و مصوبات هیئت وزیران، از امروز (پنجشنبه) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به استناد قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مصوب مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران مبنی بر تأمین و توزیع بنزین سوپر (ویژه) وارداتی، از امروز (پنجشنبه، ۴ دی) عرضه بنزین سوپر وارداتی آغاز می‌شود.

در اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است:

۱. شرکت توزیع‌کننده با نام تجاری «تجارت الکترونیک آیریک پارسیان» است که دارای مجوز لازم از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است.

۲. تعداد پنج خودرو سوخت‌رسان سیار مستقر در محل‌های شرح داده شده ذیل آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان است:

۳. کنترل‌های کمی و کیفی در فرآیند عرضه بنزین وارداتی فوق با مسئولیت توزیع کننده و به وسیله شرکت‌های ذی‌صلاح مورد تأیید طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد شرکت توزیع کننده انجام می‌شود.

۴. خودرو‌های سوخت‌رسان سیار فعال در این طرح با رنگ بدنه سبز و برچسب E+۹۵ قابل شناسایی هستند.

۵. انتظار می‌رود تمام شرکت‌هایی که مطابق با شیوه‌نامه ابلاغی مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر اخذ کرده‌اند، به توسعه جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر در کلان‌شهر تهران و دیگر شهر‌های سراسر کشور اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است: متعاقباً و در صورت افزایش تعداد توزیع کننده و جایگاه‌های مشمول طرح، مراتب طی اطلاعیه‌های بعدی اطلاع‌رسانی می‌شود.