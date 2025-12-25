پخش زنده
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: طرح نماد با محوریت آموزش و پرورش و با رویکرد مداخله بهموقع برای دانشآموزان در معرض آسیب در استان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ محمدرضا احمدی گفت: طرح نماد یکی از برنامههایی است که دادگستری استان زنجان بهعنوان یک سازمان مطالبهگر، آن را بهطور جدی پیگیری میکند. دفتر این طرح در استان زنجان مستقر بوده و هدف اصلی آن شناسایی و حمایت از دانشآموزانی است که در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند یا با چالشهایی نظیر اقدام به خودکشی، مشکلات خانوادگی و اجتماعی مواجه هستند.
وی افزود: دانشآموزان میتوانند از طریق تماس با خط نماد، مشکلات خود را مطرح کنند و آموزش و پرورش تا ساعت ۱۲ شب خدمات مشاوره و راهنمایی لازم را ارائه میدهد. در موارد ضروری نیز دادگستری در سطح شهرستانها و بخشها وارد عمل شده و مداخلات قانونی لازم انجام میشود.
احمدی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی درباره این خط ارتباطی، گفت: آشنایی دانشآموزان با سامانه نماد اقدامی مؤثر است، چرا که حتی دانشآموزی که در دورافتادهترین روستای استان زندگی میکند، میتواند در صورت بروز مشکل، از این طریق مشورت و حمایت لازم را دریافت کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان در ادامه به برگزاری گلریزان اجتماعی اشاره کرد و گفت: این برنامه بهتازگی در معاونت اجتماعی قوه قضائیه آغاز شده و هدف آن این است که هر شهروند، یک خیر اجتماعی باشد. نخستین گلریزان اجتماعی استان زنجان، دوشنبه آینده با حضور خیرین، نهادهای حمایتی، مدیران استانی و برخی مسئولان کشوری در دادگستری استان برگزار خواهد شد.
وی افزود: جامعه هدف گلریزان اجتماعی شامل بیماران نیازمند با محوریت هلالاحمر، محرومان با محوریت کمیته امداد و هلالاحمر، آزادی زندانیان و حمایت از خانوادههای زندانیان است و دادگستری در این طرح نقش هماهنگکننده و ناظر را ایفا میکند.
احمدی همچنین به اقدامات انجامشده در محلات حاشیهنشین و کمبرخوردار استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در هشت محله حاشیهای استان، گروههای سازش محلهمحور تشکیل شده و خدمات مشاورهای در حوزههای روانشناسی، حقوقی و اجتماعی به ساکنان این مناطق ارائه میشود تا از بروز آسیبهای اجتماعی در آینده پیشگیری شود.
وی با انتقاد از وضعیت سازمانهای مردمنهاد در استان، افزود: اگر چه روی کاغذ آمار بالایی از سمنها در استان اعلام میشود، اما در عمل تعداد محدودی از آنها فعال هستند. یکی از مشکلات اساسی، صدور مجوزهای پراکنده توسط دستگاههای مختلف است که مانع از تمرکز و اثربخشی فعالیتها شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان ادامه داد: برنامه دادگستری، حمایت و توانمندسازی سمنهای فعال و ساماندهی مجدد نهادهای غیرفعال است تا آمارها واقعی شده و فعالیتها اثربخشتر شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه پنجره واحد زمین اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف گزارش تغییر کاربریها و تخلفات زمین و همچنین انجام استعلامات آنلاین راهاندازی شده است، اما عملکرد آن بهویژه در حوزه گزارشدهی تخلفات رضایتبخش نیست و دادگستری استان پیگیر رفع نواقص آن خواهد بود.
احمدی با اشاره به فعالیت مراکز مشاوره وابسته به دادگستری از جمله مرکز شوق زندگی در زنجان، گفت: این مرکز طی دو تا سه سال اخیر عملکرد بسیار مطلوبی داشته و توانسته اعتماد جامعه هدف را جلب کند. توسعه این مراکز در دستور کار قرار دارد، اما به دلیل نیاز به اعتبارات، بهصورت مرحلهای دنبال خواهد شد.
وی تأکید کرد: تقویت مراکز مشاوره، ساماندهی نهادهای مردمی و توسعه طرحهای اجتماعی از اولویتهای دادگستری استان زنجان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم است.