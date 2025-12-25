فرمانده انتظامی شهرستان جویبار از دستگیری متهمی که با ارسال لینک فیشینگ با عنوان سامانه ابلاغ قضایی از حساب شهروندان جویباری مبلغ ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برداشت کرده بود، خبر داد.

سرهنگ اکبری گفت: در پی شکایت چند نفر از ساکنان شهرستان جویبار مبنی بر ارسال لینک فیشینگ با عنوان سامانه ابلاغ قضایی و برداشت مبلغ ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال از حساب شکات مراتب در دستور کار کارشناسان پلیس فتا جویبار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی موفق به شناسایی متهم در استان هرمزگان شدند، افزود: ماموران با اخذ نیابت قضایی و با همکاری پلیس فتا هرمزگان متهم ۲۲ ساله اهل و ساکن هرمزگان را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار در پایان اظهار داشت: در بررسی گوشی تلفن همراه متهم تعداد ۲۰۰ فقره اطلاعات حساب بانکی اشخاص کشف و شناسایی شد که در نهایت متهم با صدور قرار وثیقه روانه زندان شد.