به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح امروز با میانگین ۱۳۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) هوای کاشان با شاخص ۱۶۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و خمینی‌شهر ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین در ساعت انتشار این گزارش هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد ۱۵۸، سپاهان‌شهر، میدان انقلاب و بزرگراه خرازی ۱۵۲، دانشگاه صنعتی ۱۵۳ و کردآباد ۱۹۸ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۲۷، پارک زمزم ۱۱۷، پروین اعتصامی ۱۴۱، خیابان رودکی ۱۰۵، رهنان ۱۴۲، زینبیه ۱۰۷، خیابان فرشادی ۱۲۶، فیض ۱۳۴، کاوه ۱۲۳ و میرزا طاهر و هزار جریب ۱۱۹ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.