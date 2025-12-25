هواشناسی مازندران با صدور هشدار زرد، هرگونه فعالیت دریایی در دریای خزر را از صبح امروز پنجشنبه تا صبح شنبه، ناامن اعلام کرد



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هواشناسی مازندران با صدور هشدار زرد اعلام کرد با تقویت جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، دریای خزر از صبح امروز پنجشنبه تا صبح شنبه با وزش باد و بارش باران مواج خواهد شد و برای فعالیت دریایی ناامن می‌شود.

بر اساس این گزارش بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا ۱۳ و در فراساحل نیز تا ۱۶ بر ثانیه و ارتفاع موج در مناطق نزدیک ساحل تا ۲.۷ و در مناطق دور دست ساحل نیز ۲.۲ تا ۳.۵ متر خواهد بود

غرق شدن قایق‌ها و شناور‌های گردشگری و صیادی، اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر، تردد شناور‌ها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و اختلال در تردد شناور‌های بزرگ را اثر مخاطره این سامانه ناپایدار جوی اعلام شد

هواشناسی علاوه بر توصیه برای مراقبت در تردد شناور‌های بزرگ، اعلام کرد هرگونه فعالیت‌های قایقرانی، گردشگری و صیادی در این مدت ممنوع است