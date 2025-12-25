ممنوع شدن فعالیتهای دریایی در خزر
هواشناسی مازندران با صدور هشدار زرد، هرگونه فعالیت دریایی در دریای خزر را از صبح امروز پنجشنبه تا صبح شنبه، ناامن اعلام کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
هواشناسی مازندران با صدور هشدار زرد اعلام کرد با تقویت جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، دریای خزر از صبح امروز پنجشنبه تا صبح شنبه با وزش باد و بارش باران مواج خواهد شد و برای فعالیت دریایی ناامن میشود.
بر اساس این گزارش بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا ۱۳ و در فراساحل نیز تا ۱۶ بر ثانیه و ارتفاع موج در مناطق نزدیک ساحل تا ۲.۷ و در مناطق دور دست ساحل نیز ۲.۲ تا ۳.۵ متر خواهد بود
غرق شدن قایقها و شناورهای گردشگری و صیادی، اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، تردد شناورها و فعالیتهای ساحلی و فراساحلی و اختلال در تردد شناورهای بزرگ را اثر مخاطره این سامانه ناپایدار جوی اعلام شد
هواشناسی علاوه بر توصیه برای مراقبت در تردد شناورهای بزرگ، اعلام کرد هرگونه فعالیتهای قایقرانی، گردشگری و صیادی در این مدت ممنوع است