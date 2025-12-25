با پیام رهبر معظم انقلاب
آغاز کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله میلانی در مشهد
کنگره بزرگداشت پنجاهمین سال رحلت «آیت الله محمدهادی میلانی» روز پنجشنبه با پیام رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور، آیت الله سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، آیت الله محمدمهدی شب زنده دار عضو شورای نگهبان و حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس، از جمله سخنرانان این کنگره هستند.
کنگره پنجاهمین سال رحلت آیت الله میلانی بعد از ظهر امروز نیز با برگزاری نشستهای تخصصی ادامه دارد.
آیت الله سید محمدهادی میلانی، متولد ۱۲۷۴ در نجف، از مراجع تقلید عصر خود، سرآمد در فقه و اصول و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی بود که از وی بهعنوان احیاگر حوزه علمیه خراسان هم یاد میشود.
او در مردادماه ۱۳۵۴ درگذشت و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.