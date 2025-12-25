پخش زنده
مردم نیکوکار ارسنجان، به یاری بیماران نیازمند خون شتافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛صادق کاظمی رئیس شعبه جمعیت هلال احمر ارسنجان گفت: در راستای طرح حمایت ماندگار، مردم این شهرستان با مراجعه به پایگاه سیار انتقال خون استان فارس، ۸۰ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
اهدای خون گامی مؤثر در مسیر حمایت پایدار از سلامت جامعه
مدیر کل انتقال خون فارس هم در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما فارس گفت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما و کاهش مراجعات مردمی به مراکز اهدای خون، ذخایر خون با کاهش قابلتوجهی روبهرو شده است، این وضعیت، تأمین مستمر خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران را با چالش جدی مواجه کرده است.
اکبرزاده اظهار کرد: در حال حاضر و بهمنظور پاسخگویی به نیاز بیماران، به تمامی گروههای خونی بهجز B منفی و AB منفی نیاز فوری وجود دارد و مابقی گروههای خونی مورد نیاز در وضعیت نارنجی و قرمز قرار دارند که نشاندهنده خوبی نیست.
با ۲۰ دقیقه وقت گذاشتن برای اهدای خون میتوان جان حداقل سه بیمار را نجات داد.
شهرستان ارسنجان در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.