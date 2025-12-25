به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از ثبت رکورد تاریخی جوجه‌ریزی در صنعت مرغداری نوین خبر داد و گفت: میزان جوجه‌ریزی در آذرماه امسال با رشدی ۴۵ درصدی نسبت به تعهد ماهانه، برای نخستین‌بار از مرز یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه عبور کرد.

رضا فرازی، افزود: دستاورد مهم میزان جوجه‌ریزی با وجود چالش‌های موجود در تأمین نهاده‌های دامی و با اعتماد مرغداران و اثربخشی سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی محقق شده است.

وی با اشاره به روند افزایشی جوجه‌ریزی در استان افزود: میزان جوجه‌ریزی در آذرماه سال گذشته حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه و در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰۰ هزار قطعه بوده است که آمار امسال نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه تولید در صنعت مرغداری استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه به بهبود وضعیت تأمین نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: در روز‌های اخیر گشایش‌هایی در توزیع ذرت ایجاد شده و مرغداران موفق شده‌اند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از سهمیه خود را دریافت کنند و بخشی از نیاز این نهاده در حال تأمین است.

فرازی درباره تأمین کنجاله سویا نیز ادامه داد: توزیع این نهاده مهم از طریق سامانه بازارگاه آغاز شده و با تداوم روند تأمین، انتظار می‌رود مشکلات مربوط به کنجاله سویا نیز در آینده نزدیک برطرف شود.

وی با اشاره به تعهد ماهانه استان که ۹۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی است، خاطرنشان کرد: آمار ثبت‌شده در آذرماه نشان‌دهنده تحقق ۴۵ درصدی بیش از سقف تعهد ماهانه استان است.