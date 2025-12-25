به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به بحران خشکسالی‌های اخیر چهارمحال و بختیاری و تهدید جدی باغات استان آبرسانی سیار این باغات با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی انجام شد.

سعید داوودی‌نیا با اشاره به امهال هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات حوزه کشاورزی استان افزود: با امهال این مبلغ تسهیلات فرصت برای ادامه فعالیت ۲۱۹ طرح کشاورزی در استان فراهم شد.

به گفته وی: مشکلات ۴۷ تولیدکننده بخش کشاورزی در استان بررسی و رفع شد.