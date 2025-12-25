به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نایب رییس مجلس شورای اسلامی درآیین گرامیداشت ۴ دی روزحماسه وایثارشهرستان آران وبیدگل درمصلی نمازجمعه این شهر گفت:مردم قهرمان ایران همیشه ودرهرلحظه پشتیبان نظام و کشوربوده‌اند، که این موضوع باعث سرافکندگی دشمنان ما شده است.

حمیدرضاحاجی بابایی با اشاره به تحولات بین‌المللی و نقش‌آفرینی مؤثر جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی تأکید کرد: ایران توانسته ساختار یک‌جانبه قدرت در جهان را به سمت تعامل چندجانبه و گفت‌و‌گو محور تغییر دهد

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی افزود: هر سخن و اقدامی که وحدت نظام و مردم را تضعیف کند برکت ندارد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، شکستن وحدت مقدس، همراهی با دشمن است

۴ دی ماه باتصویب شورای فرهنگ عمومی استان روزحماسه وایثارشهرستان آران وبیدگل نامگذاری شده است.