نایب رییس مجلس شورای اسلامی درآیین گرامیداشت 4دی روزحماسه وایثارشهرستان آران وبیدگل گفت:مردم قهرمان ایران همیشه ودرهرلحظه پشتیبان نظام و کشوربوده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نایب رییس مجلس شورای اسلامی درآیین گرامیداشت ۴ دی روزحماسه وایثارشهرستان آران وبیدگل درمصلی نمازجمعه این شهر گفت:مردم قهرمان ایران همیشه ودرهرلحظه پشتیبان نظام و کشوربودهاند، که این موضوع باعث سرافکندگی دشمنان ما شده است.
حمیدرضاحاجی بابایی با اشاره به تحولات بینالمللی و نقشآفرینی مؤثر جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی تأکید کرد: ایران توانسته ساختار یکجانبه قدرت در جهان را به سمت تعامل چندجانبه و گفتوگو محور تغییر دهد
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی افزود: هر سخن و اقدامی که وحدت نظام و مردم را تضعیف کند برکت ندارد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، شکستن وحدت مقدس، همراهی با دشمن است
۴ دی ماه باتصویب شورای فرهنگ عمومی استان روزحماسه وایثارشهرستان آران وبیدگل نامگذاری شده است.