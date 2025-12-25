تشدید پایش مصرف گاز ادارات مازندران
پایش میدانی مصرف گاز در ادارات و دستگاه های اجرایی مازندران تشدید شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اعلام مصرف ۳۵ میلیون مترمکعب گاز در استان گفت: پایش میدانی مصرف انرژی در ادارات بهصورت روزانه در حال انجام است و عدم رعایت دمای استاندارد ۲۰ درجه سانتیگراد منجر به قطع گاز ادارات متخلف خواهد شد.
هژبر جوادی، با اشاره به وضعیت مصرف گاز در روزهای سرد سال اظهار کرد: میزان مصرف گاز طبیعی در استان طی ۲۴ ساعت گذشته به حدود ۳۵ میلیون مترمکعب رسیده که از این میزان، حدود ۴۵۰ هزار مترمکعب مربوط به ادارات و دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: در راستای اجرای سیاستهای مدیریت مصرف و صیانت از پایداری شبکه گاز، پایش مصرف انرژی ادارات استان بهصورت مستمر و روزانه توسط همکاران شرکت گاز از شرق تا غرب مازندران، از گلوگاه تا رامسر، در حال انجام است و تیمهای پایش با حضور میدانی، وضعیت رعایت الگوی مصرف را بررسی میکنند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تأکید بر اجرای مصوبه هیئت دولت تصریح کرد: تمامی ادارات موظف به رعایت دمای رفاه ۲۰ درجه سانتیگراد هستند و در صورت عدم رعایت این دستورالعمل، گاز ادارات متخلف بدون اغماض قطع خواهد شد.
جوادی گفت: بر اساس تکالیف ابلاغی، ادارات و دستگاههای اجرایی موظف هستند مصرف گاز خود را نسبت به سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند تا با همکاری همگانی، زمینه تأمین پایدار انرژی برای مشترکان خانگی و عبور ایمن از فصل سرد سال فراهم شود.