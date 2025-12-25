به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در نشست شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به ارزیابی عملکرد شورا‌های آموزش و پرورش در کشور گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، عملکرد شورای آموزش و پرورش استان یزد از نظر کمیت و کیفیت مصوبات و همچنین میزان تحقق بند‌های صورتجلسات، رضایت‌بخش و قابل دفاع بوده است.

وی افزود: در این ارزیابی، میزان اثرگذاری شوراها، تحقق مصوبات و کیفیت تصمیمات آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه گزارش استان یزد بسیار مطلوب بود و نشان‌دهنده انسجام و کارآمدی این شورا است.

استاندار با اشاره به نزدیک شدن به سالروز بزرگداشت مقام معلم، تصریح کرد: همانند سال گذشته، استان یزد وظیفه دارد با تمام توان در مسیر تکریم و قدردانی از معلمان عزیز و دلسوز وارد عمل شود. معلمانی که با وجود امکانات محدود، نقش بزرگی در قرار گرفتن استان یزد در جایگاه‌های برتر آموزشی کشور ایفا کرده‌اند.

بابایی تأکید کرد: شایسته نیست که مجموعه آموزش و پرورش، خود متولی تجلیل از معلمان باشد، بلکه این وظیفه بر عهده همه دستگاه‌ها و مدیران استان است. سال گذشته تجربه بسیار خوبی در این زمینه رقم خورد و بدون تحمیل زحمت به آموزش و پرورش، همه دستگاه‌ها پای کار آمدند و این مسیر امسال نیز با همان رویکرد ادامه خواهد یافت.

وی همچنین به ارائه تحلیلی از وضعیت نمرات دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی به‌ویژه دوره دوم متوسطه اشاره کرد و گفت: مقرر شد در بخش‌هایی که نیاز به تقویت بیشتر وجود دارد، آموزش و پرورش سازوکار‌ها و راهکار‌های لازم را ارائه دهد و استان نیز از این برنامه‌ها حمایت کامل خواهد کرد.

استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از آموزش و پرورش و معلمان، سرمایه‌گذاری برای آینده استان است و این رویکرد با جدیت در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.