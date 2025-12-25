به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیران سلامت دانشگاه گفت: در ادامه مشارکت‌ها در پویش بقیه‌الله برای احداث بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم (عج)، زهرا نیری، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش، با اهدای مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال در این طرح درمانی سهیم شد.

دکتر ناصر تحقیقی افزود: مشارکت خیرین سلامت، به‌ویژه فرهنگیان و معلمان فرهیخته که همواره نقش مؤثری در تربیت نسل‌ها و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور داشته‌اند، سهم بسزایی در توسعه و تکمیل زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی دارد.

به گفته وی تکمیل بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم (عج) نیازمند اعتباری افزون بر ۳ همت است و با توجه به حجم بالای منابع مالی مورد نیاز، تأمین این اعتبارات از سوی دولت به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست.