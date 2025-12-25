استاندار کرمان با اشاره به جایگاه ملی و جهانی سپهبد شهید سلیمانی؛ بر مسئولیت سنگین دستگاه‌ها برای برگزاری امن و شکوهمند مراسم سالگرد این شهید تأکید کرد.

دکتر محمدعلی طالبی چهارم دیماه در رزمایش دورمیزی بررسی میزان آمادگی سازمان‌های خدمت‌رسان مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: همه ما مسئولیت بزرگی برای تامین امنیت و آرامش این مراسم بزرگ بر دوش داریم.

وی گفت: بزرگداشت این شهید بزرگوار، دستاورد‌های بسیار خوبی در راستای تقویت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و همچنین تقویت سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی در شرایط امروز کشور؛ بهمراه خواهد داشت.

وی افزود: با اراده قوی موجود در بین همه دستگاه‌های عضو، شورای تامین و دستگاه‌های امدادی و خدماتی، قطعاً این اتفاق به خوبی محقق خواهد شد.

طالبی گفت: طبیعی است که این مراسم با امنیت و آرامش کامل برگزار شود و باید مراقبت کنیم در عرصه فعالیت‌ها به گونه‌ای پیش رویم تا این انتظار مردم محقق گردد.