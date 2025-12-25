به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: در پی اجرای یک عملیات مشترک با همکاری کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان قم، پلیس امنیت اقتصادی، عوامل امنیتی و کارشناسان اداره صمت، ۱۲ دستگاه استخراج رمزارز که به صورت غیرمجاز در دو واحد مسکونی استان قم فعالیت می‌کردند، شناسایی و جمع آوری شد.

امید رفیعی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در کشف ماینر‌های غیرمجاز، از هم استانی‌های گرامی خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا سامانه «سمات» گزارش کنند.

وی گفت: بر اساس طرح تشویقی شرکت، گزارشات مؤثر و دقیق، بسته به اهمیت، مشمول پاداش نقدی از یک و نیم تا ۳۰۰ میلیون تومان خواهد شد.