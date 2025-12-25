اتابک: افزایش تولید، تنها راه رسیدن به توسعه صنعتی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش تولید تنها راه گذر از تنگنای اقتصادی و رسیدن به توسعه صنعتی است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ سیدمحمد اتابک به عنوان رئیس یکصد و هشتاد و نهمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور که با حضور همه اعضا به میزبانی وزارت صمت برگزار شد با یادآوری حمایت رهبری و رئیسجمهور از تولید گفت: همه ارکان حاکمیتی بر این نقطه اشتراک نظر دارند که تولید و پویایی اقتصاد در ارتباط مستقیم قرار دارد و برای گذر از موانع اقتصاد، موانع تولید را باید از پیش پای تولیدکنندگان برداشت.
وزیر صمت در دستور جلسه اول این نشست که با اصلاح آییننامه داخلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همراه بود، محدودیتهای ناشی از قطع گاز و برق را از موانع عمده پیشروی تولیدکنندگان دانست و افزود: وزارت صمت تمام تلاش خود را در تعامل با دولت، مجلس و قوه قضاییه به کار گرفته و از هر فرصتی برای کاستن از محدودیتهای تولید استفاده میکند.
محمد اتابک در این نشست ضمن ارتباط ویدیو کنفرانسی با مسئولان صمت استانی از آنان خواست: رفع موانع تولید، اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و استانها مشکلات موجود را رتبهبندی و از طریق ستادهای استانی و مرکز به صورت فوری پیگیری کنند.
وزیر صمت بر هم خوردن نسبت بهای انرژی به قیمت تمام شده محصول را از موانع تولید دانست و تاکید کرد: از دست رفتن مزیت تولید زنگ خطر کاهش تولید است و کاهش تولید رکود اقتصاد را در پی خواهد داشت.
محمد اتابک، پول حاصل از تولید را بیعارضهترین پول پرقدرت در پیکره اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد: افزایش تولید پیشران حرکت رو به جلو اقتصاد است و برای دستیابی به آن میبایست هرگونه مانع پیش پای تولید برداشته شود.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نمایندگان؛ بخش خصوصی، قوای سهگانه و نهادهای انتظامی و امنیتی در حوزه اقتصاد با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسائل تولید را به صورت فرابخشی، بررسی و راهکارهای حل مسئله را برای اجرا، تصویب میکند.